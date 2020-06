Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat mit Blick auf den Corona-Fahrplan von Bund und Ländern die Bürger zur Eigenverantwortung in der Pandemie aufgerufen. „Wir bleiben vorsichtig“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochabend. „Vieles ist jetzt wieder erlaubt, nicht alles, was geht, muss auch zum Äußersten ausgereizt werden. Mehr denn je kommt es darauf an, Verantwortung für sich und seine Nächsten aber auch für die Gemeinschaft zu übernehmen.“

Nach langem Streit im Umgang mit der Corona-Krise hatten sich Bund und Länder zusammengerauft und am Mittwoch in wichtigen Bereichen ein einheitliches Vorgehen vereinbart. Der Beschluss sieht etwa die Rückkehr zum Regelbetrieb der Schulen, die Beibehaltung der Abstandsregeln sowie das weitere Verbot für Großveranstaltungen vor.

„Wir sind uns einig gewesen: Wir stehen weiterer mitten in der Pandemie, wir alle müssen achtsam bleiben und Vorsorge treffen“, sagte Kretschmann nach der Ministerpräsidentenkonferenz. „Das heißt, das Abstandsgebot bleibt bestehen, so auch die Maskenpflicht in bestimmten öffentlichen Räumen und die Hygienemaßnahmen müssen weiterhin Anwendung finden.“ Einigkeit bestehe zudem, dass die Kontaktnachverfolgung hohe Priorität habe und dabei die Testungen von entscheidender Bedeutung zur Rückverfolgung von Infektionsketten seien. Kretschmann rief dazu auf, die neue Corona-Warn-App herunterzuladen und zu aktivieren.