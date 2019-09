Maß und Mitte verkörpert niemand so gut wie Du, Winfried“, sagt Grünen-­Landeschefin Sandra Detzer, 39. „Sie sehen eine Partei in bester Laune“, sagt der Ko-Vorsitzende Oliver Hildenbrand, 31. Zwischen den beiden sitzt der Mann, der die Regierungspartei soeben in Feierstimmung gebracht hat...