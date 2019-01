Schadstoffe Kretschmann bringt weitere Messstellen ins Spiel

Stuttgart / Roland Muschel

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) war am Dienstag bemüht, den zunehmend eskalierenden Koalitionsstreit um Fahrverbote, Grenzwerte und Messstation-Standorte einzudämmen. „Man kann ein Moratorium fordern“, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag nach der Kabinettssitzung mit Blick auf die CDU. „Aber wir halten uns an Recht und Gesetz, darüber gibt es Konsens in der Koalition.“

Die Südwest-CDU hatte am Wochenende bei der Klausurtagung in Schöntal in einer Erklärung gefordert, die Grenzwerte für Stickoxide auf den Straßen und die Standorte der Messstationen zu überprüfen und das in Stuttgart geltende Fahrverbot für Euro-4-Diesel solange auszusetzen. „So einen Wunsch kann die CDU äußern“, sagte Kretschmann. Zuständig sei aber die Europäische Union, nicht die Landesregierung.

Überraschend brachte Kretschmann weitere Messstellen in Stuttgart ins Gespräch. Diese wären eine Möglichkeit, die Messungen „valider zu machen“, sagte der Regierungschef. Hauptanliegen der Politik müsse es aber sein, die Luft zu verbessern und nicht Grenzwerte zu ändern. Angst vor den wachsenden Pro-Diesel-Demonstrationen in Stuttgart habe er nicht. Man könne doch nicht wegen 1200 Demonstranten sagen, jetzt machen wir alles anders. Den Bürgern sagte Kretschmann zu, das Schadstoff-Problem „in angemessener Zeit“ zu lösen. Wann das genau sein werde, könne er aber nicht sagen.

In der Koalition ging der Streit derweil weiter. In der Zeitung „Heilbronner Stimme“ kommentierten die Grünen-Landeschefs Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand die CDU-Forderungen so: „Die Luft wird nicht dadurch sauber, dass wir Messwerte frisieren oder Grenzwerte attackieren.“ Gute Politik müsse vom Menschen her denken, „das scheinen manche zu vergessen“, sagte dagegen CDU-Fraktionsvize Nicole Razavi dieser Zeitung. Die Frage, ob Fahrverbote verhältnismäßig seien, müsse gestellt werden. „Es darf nicht sein, dass eine Messstation in einer Hausecke eine ganze Region lahmlegt.“ Zumal sich die Luftqualität seit Jahren bessere.