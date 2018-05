Klinikskandal Krankes System: Ermittlungen am Klinikum Stuttgart

Krankes System: Ermittlungen am Klinikum Stuttgart

Stuttgart / Roland Muschel

Lange wurden die Auslandsgeschäfte des Stuttgarter Klinikums gefeiert. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Als die Geschäfte mit ausländischen Patienten am Stuttgarter Klinikum noch gut liefen, konnten sich die Verantwortlichen vor Vorschlägen zur Ankurbelung der Umsätze kaum retten. Manche Chefärzte hätten sehr kreative Ideen, berichtete der Leiter der eigens geschaffenen „International Unit“ (IU) den Mitgliedern des Krankenhausausschusses im März 2008 in nichtöffentlicher Sitzung. Dazu zähle das „Muslim-Knie“ – eine eigens entwickelte Knieprothese, die Muslimen das rituelle Gebet gen Mekka mit seinen Beugungen und Streckungen ohne Einschränkungen ermögliche. Dieses „Muslim-Knie“ spreche sich im arabischen Raum herum und führe dazu, dass sich mehr Menschen in Stuttgart behandeln lassen wollten. Der Leiter der Sitzung, der damalige Krankenhaus-Bürgermeister Klaus-Peter Murawski (Grüne), stellte sich ausdrücklich hinter die Geschäfte mit ausländischen Patienten. Die Möglichkeit dieses Zusatzgeschäftsfeldes hätten die Krankenhäuser vom Gesetzgeber eingeräumt bekommen und sollten sie insofern auch nutzen, wird Murawski im Sitzungsprotokoll wiedergegeben, das dieser Zeitung vorliegt.

Gut zehn Jahre später hat es den Anschein, als liefere das einst gefeierte Millionen-Geschäft Stoff für einen der größten Skandale der Stuttgarter Nachkriegsgeschichte, mit über 20 Verdächtigen und bundesweiten Durchsuchungen. Der Ex-IU-Leiter, der von 1999 bis 2006 Landeschef der Ökopartei war, sitzt seit Anfang Mai in Untersuchungshaft. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft lauten: Steuerhinterziehung, Untreue, Betrug. So sollen für die Vermittlung medizinischer Dienstleistungen Schmiergelder geflossen und „Scheinrechnungen“ an Vermittler geflossen sein.

Hohe Rendite mit Risiko

Jenseits des Straf- und Steuerrechts ist die Frage, ob es nicht auch eine politische Verantwortung gibt – und wer wann was gewusst hat. Das etwa Geld an Patientenvermittler geflossen ist, müssten zumindest die Krankenhausleitung, die Rathausspitze und die Mitglieder des Kontrollorgans Krankenhausausschuss gewusst haben: In den nichtöffentlichen Quartalsberichten der IU ist die Kostenart „Aufwand Provision Vermittler“ regelmäßig aufgelistet worden, für 2013 etwa mit 1,3 Millionen Euro. Das Landgericht Kiel hatte indes schon 2011 die Vermittlung von Patienten gegen Geldzahlung als sittenwidrig gebrandmarkt.

Die Idee für die inzwischen aufgelöste IU hatte Murawski, den Ministerpräsident Winfried Kretschmann 2011 zu seinem Amtschef in der Regierungszentrale berufen hat. In der Folge verantwortete Sozialbürgermeister Werner Wölfle (Grüne) bis 2016 die Krankenhäuser. In diesem Zeitraum spielten sich auch die möglichen Verfehlungen ab. Wölfle sieht sich denn auch mit Rücktrittsforderungen konfrontiert – und Murawski mit kritischen Fragen. Der oberste Beamte des Regierungschefs hat eine Stellungnahme zu Fragen der „Stuttgarter Zeitung“ in der Sache auf der Internetseite des Staatsministeriums platziert. Die Nervosität ist offenbar groß.

Reiche Patienten als Weg aus der Krise

Stuttgarts städtisches Klinikum steckte Anfang des Jahrtausends tief in der Krise, ein Sanierungsplan sah als Schritt auf dem Weg zurück zu schwarzen Zahlen auch die Akquise reicher Patienten aus den Golfstaaten vor. Die Geschäfte kamen schnell in Gang und waren äußerst lukrativ: Bei der Behandlung solventer Ausländer entspreche der Nettogewinn „einer Traumrendite a la Deutsche Bank von 24 Prozent“, schwärmten Berichterstatter 2011. Zwischen 2004 und 2015 stieg der Umsatz mit Medizin-Touristen in Stuttgart von zirka 200 000 Euro auf rund 35 Millionen Euro. Vor allem seit Gründung der IU 2008 explodierte das Geschäft. Die Abteilung hat so bis 2015 stark dazu beigetragen, die Finanzprobleme des Klinikums abzufedern.

Dass indes nicht alles Gold war, was renditestark glänzte, wurde in den Fachgremien schon früh thematisiert. Den damaligen Ärztlichen Direktor etwa zitiert das Protokoll der Sitzung des Krankenhausausschusses vom März 2008 damit, dass es sich bei der Behandlung von arabischen Patienten um ein „mühsames Geschäft“ handele, bei dem es „noch schwieriger ist ans Geld zu kommen als mit den Kostenträgern“.

Besonders zwei Fälle sind verdächtig

Die Staatsanwaltschaft hat vor allem zwei Fälle im Blick, die zunächst besonders lukrativ schienen. Dabei ging es um die Behandlung von 370 libyschen Kriegsversehrten in den Jahren 2013 und 2014 sowie um ein Beratungsgeschäft mit dem kuwaitischen Gesundheitsministerium, das ein Volumen von 46,5 Millionen Euro haben sollte. Letzteres scheiterte, bei Ersterem ging irgendwann der Überblick verloren. Am Ende konnte das Klinikum einkalkulierte Millionengewinne nicht realisieren. Die Provisionen an libysche Funktionäre sind nun Teil der Ermittlungen.

Das Interesse der Staatsanwälte gilt auch dem damaligen Klinikgeschäftsführer, der im März 2016 per „goldenem Handschlag“ verabschiedet wurde: Während dem IU-Leiter gekündigt wurde, erhielt dessen damaliger Vorgesetzter gegen 900 000 Euro Abfindung plus einer üppigen Sofortrente einen Aufhebungsvertrag. Die Fraktionschefs von CDU und SPD im Gemeinderat, Alexander Kotz und Martin Körner, werfen OB Fritz Kuhn vor, den Gemeinderat zur Zustimmung zu dem Aufhebungsvertrag bewogen zu haben, ohne vollständig über dessen Rolle bei den Geschäften mit Kuwait und Libyen informiert gewesen zu sein. Kuhn weist die Vorhalte zurück.

Ohnehin zielt die politische Konkurrenz längst auf einen anderen Grünen: Murawski. Er gilt als wichtigste Stütze des grünen Ministerpräsidenten. Wenn er falle, so das Kalkül seiner Gegner, sei das der Anfang vom Ende der Regierung Kretschmann. Bislang kann die Opposition dem mächtigen Amtschef in der Regierungszentrale nichts nachweisen. Der Ex-IU-Leiter hat in der Vergangenheit immer betont, alle Verantwortlichen über Probleme informiert zu haben. Wölfe und Murawski beteuern, mit den rechtlich fragwürdigen Vorgängen nichts zu tun zu haben. Sollte es zur Anklage gegen den ehemaligen Leiter der International Unit kommen, dürfte der SMS- und WhatsApp-Verkehr zwischen beiden Seiten ausgewertet werden – Ausgang offen.