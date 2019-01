Stuttgart Konservative im Kloster: Südwest-CDU trifft sich in Schöntal

Konservative im Kloster: Südwest-CDU trifft sich in Schöntal

Stuttgart / DPA

Die baden-württembergische CDU will ab dem heutigen Freitag bei ihrer traditionellen Klausur in Kloster Schöntal (Hohenlohekreis) ihren Kurs für die Europa- und Kommunalwahlen im Frühjahr abstecken. Im Entwurf der „Schöntaler Erklärung“, die dort beschlossen werden soll, fordert CDU-Generalsekretär Manuel Hagel weniger Staat, weniger Verbote, weniger Steuern und weniger Bürokratie.

Unter der Oberfläche könnten bei der zweitägigen Klausur noch ganz andere Themen brodeln, die nicht auf der Tagesordnung stehen. Etwa die Frage, wer die Südwest-CDU als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2021 führt, möglicherweise gegen den beliebten grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne). Landeschef Thomas Strobl (CDU) genießt nicht nur Rückhalt im eigenen Landesverband.

Am Samstag kommt dann die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer zu den Amtsträgern im Südwesten. Mit Spannung wird erwartet, wie sie in Schöntal aufgenommen wird. In dem traditionell konservativen Landesverband bedauerten nicht wenige CDU-Mitglieder die Niederlage von Friedrich Merz beim Kampf um den Bundesparteivorsitz.

