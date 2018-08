Stuttgart Kommunen für Gutachten zur ÖPNV-Finanzierung ausgewählt

Stuttgart / DPA

Das Verkehrsministerium hat die Kommunen für ein geplantes Gutachten zu neuen Finanzierungsinstrumenten für den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) ausgewählt. Dabei handelt sich um Mannheim und Heidelberg mit der Verbundregion Rhein-Neckar, Stuttgart, Tübingen und Bad Säckingen, wie Amtschef Uwe Lahl am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Insgesamt zeigten 14 Kommunen Interesse an dem Projekt.

Das geplante Gutachten soll aus Sicht des Verkehrsministeriums ausloten, wie der ÖPNV attraktiver werden kann und welche neuen Finanzierungsmöglichkeiten dafür in Frage kommen. Amtschef Lahl sagte: „Den Ausbau von Bus und Bahn weiterhin nur über höhere Fahrpreise zu finanzieren, wird nicht funktionieren.“ Die Arbeiten an dem Gutachten sollen noch im Sommer starten und rund ein Jahr dauern.

In einer bereits abgeschlossenen Grundlagenuntersuchung kristallisierte sich nach früheren Ministeriumsangaben ein sogenannter Mobilitätsausweis als beste Lösung heraus. Er berechtigt zur Nutzung von ÖPNV-Angeboten. Wer mit dem Auto in die Stadt fährt, müsste diesen Ausweis ebenfalls erwerben. Damit würden zusätzliche Einnahmen erzielt, um das Angebot auszubauen und zu günstigen Tarifen anzubieten. Auf dieser Untersuchung soll nun das neue Gutachten aufbauen.

Mitteilung