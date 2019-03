Kommentar Axel Habermehl zur Rückgabe von Kolonial-Objekten Kolonialgüter: Konsequenzen überfällig

Axel Habermehl

Was für ein Aufwand: Da fliegt Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin mit großem Tross nach Namibia, um eine Peitsche und eine Bibel zurückzubringen, die bisher im Lager eines Stuttgarter Museums verstaubten. All das nur, weil die Sachen vor über 100 Jahren in der damaligen Kolonie erbeutet wurden. Es ist wirklich eine große Show, die Theresia Bauer abzieht – aber auch eine große Geste.

Die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte läuft erst an. Wer weiß hierzulande schon genau Bescheid über die Umstände des Völkermordes in „Deutsch-Südwest“? Oder über die Massaker in den Maji-Maji-Kriegen? Wer fragt danach, wo all die Schädel und Menschenknochen herkommen, die in deutschen Sammlungen liegen. Und welche der damaligen Denktraditionen bis heute wirken?

Europäische Kolonisatoren, auch deutsche, haben in Afrika furchtbar gewütet. Es wird Zeit, sich dieser Tatsache und der damit einhergehenden Verantwortung zu stellen. Theresia Bauer hat Aufmerksamkeit erzeugt. Doch echte Aufarbeitung verlangt – auch bundesweit – mehr als die Geste einer Landespolitikerin.