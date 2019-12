Am Dienstag hat die Regierung den Streit mit den Kommunen über die Finanzierung der Kosten für die Unterbringung geduldeter Flüchtlinge beigelegt. An diesem Donnerstag wollen die Spitzen von Grünen und CDU in der letzten Sitzung des Koalitionsausschusses vor der Weihnachtspause weitere Baustellen angehen: Auf der Tagesordnung des Gremiums stehen vier Themen, bei denen sich die Koalitionäre uneins sind. „Ich hoffe, dass wir ein paar Punkte abräumen können“, sagte CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann am Mittwoch. Auch Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz gab sich vorsichtig-optimistisch. Um diese Punkte geht es:

Streitpunkte Polizeigesetz und Abschiebungen

Unter dem Stichwort „Innenthemen“ werden die von CDU-Innenminister Thomas Strobl forcierte Verschärfung des Polizeigesetzes, Abschiebungen nach Afghanistan und der Umgang mit geduldeten Flüchtlingen in Arbeit behandelt. In informellen Gesprächen im Staatsministerium hat Strobl im November mit den Grünen einen möglichen Kompromiss ausgelotet: Danach dürfte der Minister der Polizei in bestimmten Fällen den Einsatz von Schulterkameras („Bodycams“) künftig auch in Wohnungen ermöglichen. Zudem könnten zum Schutz der öffentlichen Sicherheit bei Großveranstaltungen präventive Durchsuchungen ermöglicht werden, etwa vor Fußballspielen. Im Gegenzug müsste Strobl Abschiebungen nach Afghanistan weiter auf Gefährder, Straftäter und Identitätsverweigerer beschränken. Er soll zudem die Perspektive für geduldete Flüchtlinge in Arbeit verbessern, und er soll alle weiteren Verschärfungen im Entwurf des Polizeigesetzes wie die Einführung einer präventiven Online-Durchsuchung ad acta legen.

Ob die Linie hält, ist offen. CDU-Innenexperte Thomas Blenke sagte, es gebe eine „sachliche Notwendigkeit“ auch für die anderen Punkte. Für Strobl selbst ist der erweiterte Einsatz der Bodycams „der wichtigste Punkt“. Alle Karten offenlegen will er vor dem Koalitionsausschuss aber nicht: Er würde nach Afghanistan gerne mehr vollziehbar ausreisepflichtige Personen abschieben, „vor allem junge Männer“, so Strobl. „Da sind wir noch unterschiedlicher Meinung.“

Streitpunkt Landarztquote

CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart hat bislang die Einführung einer Landarztquote bei der Vergabe von Medizinstudienplätzen gefordert, was die grüne Wissenschaftsministerin Theresia Bauer ablehnt. Auf dem Tisch liegt ein Vorschlag der Unikliniken für eine „Landarztförderquote“, die erst in einer späten Phase des Studiums einsetzt. Danach sollen Studierende ab dem 5. oder 7. Semester Stipendien erhalten, wenn sie sich verpflichten, für einige Jahre als Landarzt zu arbeiten. „Die Medizinischen Fakultäten haben einen schlauen Vorschlag gemacht“, sagte Bauer. „Wir brauchen eine verbindliche Form, um mehr Landärzte zu gewinnen“, sagte Reinhart.

Streitpunkt Flächenfaktor für Kommunen

Bei den Zuweisungen des Landes an die Kommunen soll ein Flächenfaktor eingeführt werden, der Kommunen mit viel Fläche, aber wenig Einwohnern zugute kommt. Bislang spielt allein die Einwohnerzahl eine Rolle. Im Haushaltsausschuss haben Grüne und CDU vereinbart, dafür 50 Millionen Euro umzuverteilen. Es kursieren aber auch Konzepte, die bis zu 200 Millionen Euro zusätzlich erfordern. CDU und Gemeindetag wollen den Flächenfaktor, Grüne und Städtetag sind skeptisch.

Streitpunkt Energie und Wohnungsbau

Über die Frage, welcher Energiestandard für Sozialwohnungen gelten soll, streiten sich Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) und Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) seit längerem. Auch hier soll der Koalitionsausschuss eine Lösung finden.