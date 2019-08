„Fridays For Future“ hat die Klimadebatte in neue Höhen getrieben Dennoch will Ministerpräsident Winfried Kretschmann den Menschen nach eigenen Worten keinen Lebensstil vorschreiben - auch nicht für den Klimaschutz.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann will den Menschen nach eigenen Worten keinen Lebensstil vorschreiben - auch nicht für den Klimaschutz. „Ich halt von dieser ganzen Moralisiererei wenig“, sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur etwa mit Blick auf die Debatte über Flugscham. „Rumzumoralisieren ist Aufgabe von Eltern, von Erziehern, von Kirchen, von Philosophen, von der Gesellschaft überhaupt - aber nicht von der Politik.“ Es sei nicht Aufgabe der Politik, den Leuten zu sagen, was sie essen dürfen und was nicht und wie sie sich fortbewegen. „Das ist Bestandteil der persönlichen Lebensführung.“

Die Politik müsse aber die Dinge so ordnen, dass umweltschädliches Verhalten teuer und im Extremfall auch verboten werde. Sie müsse vor allem praktikable Lösungen bieten statt zu moralisieren. „Wenn meine Politik dazu führt, dass Leute wie Trump regieren, habe ich 'was falsch gemacht“, sagte Kretschmann. „Deshalb reden wir über eine CO2-Bepreisung und nicht darüber, ob man fliegen darf.“