Radikaler Wandel in allen Bereichen: Das Klimaschutz-Konzept der Grünen soll den Südwesten verändern. Die Details des Leitantrags zeigen, wie grundlegend der Wandel wäre. Die Grünen wollen auf ihrem Jubiläumsparteitag, der 40 Jahre nach der Gründung am 21. und 22. September in Sindelfingen stattfindet, nicht nur in Nostalgie schwelgen. Vielmehr soll der Blick nach vorn gehen: Nichts weniger als „Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale und fossilfreie Z...