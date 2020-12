Mehr als zwei Wochen lang haben junge Klimaaktivisten in Ravensburg einen Baum besetzt. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch holte eine Spezialeinheit am Dienstag einen 17-Jährigen aus dem Baum und beendete die Besetzung damit. Die jungen Leute hatten sich nach Angaben eines Sprechers in dem Baum eine Plattform errichtet und diese mit einer Plane überspannt. Auch über Nacht habe sich seit dem 12. Dezember mindestens ein Mensch auf der Plattform aufgehalten, manchmal bis zu drei Menschen gleichzeitig. Die Aktivisten fordern laut Polizei ein schnelleres Handeln der Politik beim Klimaschutz.

Weil die Besetzer sich selbst und mit einem großen Banner über der Straße auch Verkehrsteilnehmer gefährdeten, beendete die Polizei schließlich die Aktion. Der 17-Jährige wurde seiner Familie übergeben.