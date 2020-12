Wie es Schulen in der Pandemie geht, wird täglich diskutiert, Zahlen werden veröffentlicht, Experten befragt. Aber was ist mit den Kitas? Zahlen gibt es wenige. Für Schulen veröffentlicht das Kultusministerium täglich die Anzahl an Klassen, die wegen Infektionen keinen Präsenzunterricht haben,...