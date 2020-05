Endlich! In diesen stressigen Monaten, in denen Eltern ächzen, weil sie neben der Erwerbsarbeit noch in Vollzeit ihre Kinder betreuen oder ihnen im Wohnzimmer Schulunterricht erteilen müssen, strahlt am Horizont Hoffnung auf: Ende Juni sollen Kitas, Kindergärten und Grundschulen wieder komplett ...