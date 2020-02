Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Sterbehilfe will die Evangelische Landeskirche ihre Betreuung und Beratung von Schwerstkranken ausbauen. „Wir verstehen Sterbebegleitung als Lebenshilfe“, sagte der württembergische Landesbischof Frank Otfried July am Mittwoch in Stuttgart. Es sei nun notwendig, die Angebote durch die evangelische Kirche zu erweitern und zu vertiefen. „Wir wollen Patienten und Angehörige noch besser über die Möglichkeiten der Palliativmedizin informieren“, sagte der Landesbischof.

July zeigte sich enttäuscht über das Urteil: „Ich bedauere es, dass das Bundesverfassungsgericht die Tür für eine geschäftsmäßige Sterbehilfe weiter geöffnet hat.“

Nach dem Urteil der Verfassungsrichter verstößt das 2015 eingeführte Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe gegen das Grundgesetz.