Verbrechen Kindsmord in Künzelsau: Verdächtige schweigt

Künzelsau / Hans Georg Frank

Der Tod eines Kindes in Künzelsau bleibt der Polizei ein Rätsel. Die verdächtige 69-Jährige wurde jetzt psychiatrisch untersucht.

Vier Wochen nach dem Auffinden eines toten Buben in Künzelsau ist der Aufsehen erregende Fall nicht geklärt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauerten an, bestätigte der zuständige Staatsanwalt in Schwäbisch Hall auf Anfrage der SÜDWEST PRESSE. Die Tatverdächtige, die seit einem Monat in Untersuchungshaft sitzt, mache keine Angaben zu den Vorwürfen. Sie soll den ihr anvertrauten Jungen, der in ihrem Haus schon mehrfach übernachtet hatte, erwürgt haben. Der Vater fand seinen leblosen Sohn am 28. April in der Badewanne, als er ihn verabredungsgemäß abholen wollte.

Die Ermittlungsgruppe konzentriert sich auf die Rekonstruktion der Tat. Einzelheiten dazu wurden nicht bekannt. Von Anfang angab es nur eine Tatverdächtige, die 69-jährige Witwe, die sich seit fünf Jahren um das Kind kümmerte. Vor wenigen Tagen fand eine Untersuchung der Frau durch einen psychiatrischen Sachverständigen statt. Solche Gutachten seien bei derartigen Fällen obligatorisch, erklärte der Staatsanwalt. Die Frau wird von einer Anwältin verteidigt, die ihren Mandanten gerne Zurückhaltung bei eigenen Angaben empfiehlt. In einer ersten Vernehmung hatte sie sich noch zu den Vorwürfen geäußert.

Die Witwe war nach dem Leichenfund zunächst verschwunden, wurde jedoch am Abend auf ihrem eigenen Anwesen vorläufig festgenommen. Anderntags wurde Haftbefehl erlassen.