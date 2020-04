Wer an diesem Karfreitag an einem Gottesdienst teilnehmen möchte, ist auf Online-Angebote, Fernsehen oder Radio beschränkt. Wegen der Coronavirus-Pandemie sind Veranstaltungen in Kirchen zurzeit nicht gestattet. Der Freiburger Erzbischof Stephan Burger forderte, die Gläubigen müssten sich neu orientieren. Die evangelischen Landesbischöfe von Baden und Württemberg, Jochen Cornelius-Bundschuh und Frank Otfried July betonten, der Blick richte sich in diesem Jahr besonders auf die Opfer der Corona-Pandemie.

Bischof Gebhard Fürst von der Diözese Rottenburg-Stuttgart feiert Karfreitag im Rottenburger Dom. In Karlsruhe gibt es einen Gottesdienst mit Cornelius-Bundschuh. Die Karfreitagsliturgie im Freiburger Münster beginnt um 15.00 Uhr.

