Ludwigsburg Justizminister: Aus für Nazijäger kommt nicht in Betracht

Ludwigsburg / DPA

Die Zentrale Stelle zur Aufklärung von Nazi-Verbrechen soll laut Justizminister Guido Wolf (CDU) ungeachtet des hohen Alters mutmaßlicher Täter weitermachen. „Wir sind es den Opfern dieser entsetzlichen Verbrechen schuldig, weiter nach Verdächtigen zu suchen“, sagte Wolf am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. „Gerechtigkeit ist keine Frage der Fallzahlen.“ Solange die Stelle unter dem Leitenden Oberstaatsanwalt Jens Rommel auch heute noch Verdächtige ermittele, komme eine Schließung für ihn nicht in Betracht. Nach Angaben der Zentralen Stelle in Ludwigsburg werden jährlich 30 Verdächtige gefunden, zu Anklagen kommt es aber nur selten, da diese häufig über 90 Jahre alt und oft nicht mehr verhandlungsfähig sind.

Zentrale Stelle