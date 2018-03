Mannheim Jusos nennen Orte für Kühnert-Auftritte im Südwesten

Mannheim / DPA

Die SPD-Nachwuchsorganisation Jusos hat die Orte im Südwesten genannt, an denen Juso-Chef Kevin Kühnert für ein Nein zur großen Koalition beim SPD-Mitgliederentscheid werben will. Nach derzeitigen Planungen diskutiert Kühnert am 23. Februar um 16.30 Uhr im Gewerkschaftshaus Mannheim und am 24. Februar um 10.30 Uhr im Lokal „Brauhaus 2.0“ in Karlsruhe. Das sagte eine Parteisprecherin am Dienstag. Die Diskussionen sind Teil einer bundesweiten Kampagne von Kühnert. Er ist Kritiker einer weiteren Koalition mit CDU/CSU, da er einen Profilverlust der Sozialdemokraten fürchtet. Weitere Auftritte des 28-Jährigen in Baden-Württemberg sind derzeit nicht angekündigt.

