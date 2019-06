Überraschender Wechsel an der Spitze der Jusos Baden-Württemberg: In einer Kampfabstimmung unterlag die bisherige Vorsitzende Stephanie Bernickel (30) am Samstag gegen ihren 21 Jahre alten Konkurrenten Pavlos Wacker. Bernickel erhielt 61 Stimmen, Wacker bekam 77 Stimmen. Es gab 5 Enthaltungen bei der Wahl beim Landesparteitag in Sindelfingen (Landkreis Böblingen). Eigentlich wollte auch der Student Falco Wehmer (24) für den Spitzenposten antreten. Er zog seine Kandidatur kurzfristig zurück.

Die Vorstandswahl wurde vom Datenskandal bei den Jusos überschattet, der Ende vergangenen Jahres bekanntgeworden war. Es steht der Vorwurf im Raum, dass führende Juso-Mitglieder mit unrechtmäßig erlangten Mitgliederdaten aus der Landesgeschäftsstelle versucht haben, Delegierte vor SPD-Landesparteitagen in ihrem Abstimmungsverhalten zu beeinflussen. Auch Bernickel war vorgeworfen worden, in den Skandal verwickelt zu sein. Hingegen hatte Wacker für sich geworben mit den Worten, dass mit ihm ein Neuanfang möglich sei.

Jusos Baden-Württemberg

