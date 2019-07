Der Tübinger Kreistag wählt heute einen neuen Landrat. Amtsinhaber Joachim Walter (CDU) ist der einzige Kandidat. Der 58 Jahre alte Jurist ist seit 2003 Landrat in Tübingen und bewirbt sich für eine dritte Amtszeit. Walter ist zudem seit 2013 Präsident des Landkreistags Baden-Württemberg und seit 2014 Vizepräsident des Deutschen Landkreistags.

Im Tübinger Kreisparlament haben die Grünen mit 18 Sitzen die Mehrheit, dahinter folgen die Freien Wähler (16) und die CDU (12). Erstmals vertreten ist seit den Wahlen im Mai die AfD mit 2 Sitzen.

Die Amtszeit von Landräten beträgt in Baden-Württemberg acht Jahre. Notwendig bei der Wahl durch den Kreistag ist eine absolute Mehrheit. Gemessen an der Einwohnerzahl liegt der Kreis Tübingen mit knapp 226 000 auf Platz 17 der 35 Landkreise in Baden-Württemberg.

