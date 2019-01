Integration Islam-Unterricht: Land stellt letzte Frist

Stuttgart / Axel Habermehl

Nach jahrelangen Provisorien steht eine Entscheidung über islamischen Religionsunterricht an Baden-Württembergs Schulen unmittelbar bevor. Bis Montag sollen vier Muslim-Verbände entscheiden, ob sie mit dem Land eine Stiftung gründen, die den Unterricht künftig trägt.

Das Ultimatum ist das Ergebnis monatelanger Verhandlungen. Ein Sprecher von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bestätigte, bis Montag erwarte man die Entscheidung der vier Verbände. Diese äußerten sich auf Anfrage dieser Zeitung nicht inhaltlich. Vertreter zweier Organisationen kündigten eine gemeinsame Erklärung für Montag an.

Islamischer Religionsunterricht wird in Deutschland unterschiedlich organisiert. Im Südwesten bietet das Land seit 2006 sunnitisch-islamischen Religionsunterricht im Rahmen eines Modellprojekts an. Dieses läuft im Sommer aus.

Grundgesetz und Landesverfassung sehen für Religionsunterricht Staat und Religionsgemeinschaften gemeinsam in der Verantwortung. Im Islam gibt es aber keine solche Gemeinschaft, die alle Muslime vertritt. Das Land will daher eine Stiftung gründen. Dort wären die Islam-Verbände vertreten, hätten aber keine Mehrheit. Was passiert, wenn keine Einigung erzielt wird, ist offen. Möglicherweise wird der Unterricht abgewickelt, muslimische Schüler müssten dann wohl das Fach Ethik belegen.