Bildung Inklusionsquote in Schulen nimmt weiter zu

Stuttgart / Axel Habermehl

Immer mehr baden-württembergische Kinder mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot besuchen eine Regelschule. Das geht aus dem gestern in Stuttgart vorgestellten „Bildungsbericht 2018“ hervor. Der Großteil dieser inklusiv unterrichteten Schüler besucht Werkreal-, Haupt- und Gemeinschaftsschulen.

Dem Bericht zufolge, den das Landesinstitut für Schulentwicklung (LS) alle drei bis vier Jahre veröffentlicht, lag der sogenannte Inklusionsanteil im Schuljahr 2017/18 bei 15 Prozent (8624 Kinder und Jugendliche). Im Schuljahr 2015/16 waren es noch rund 12 Prozent (6453) gewesen. Die übrigen Berechtigten, also weiterhin die deutlich große Mehrheit, besuchten ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ).

Am 1. August 2015 war in Baden-Württemberg eine Änderung des Schulgesetzes in Kraft getreten: Schulpflichtige mit einer Behinderung sind seitdem nicht mehr verpflichtet, eine Sonderschule zu besuchen, sondern haben Anspruch auf ein sonderpädagogisches Angebot. Dies kann ihnen das Land sowohl an einem SBBZ als auch in Form eines inklusiven Unterrichts an einer Regelschule erteilen.

Seit der Gesetzesänderung steigt auch die sogenannte Förderquote, also der Anteil der Kinder, die Anspruch auf solch ein sonderpädagogisches Bildungsangebot haben. Sie lag vor der Reform, im Schuljahr 2014/15, in den Klassen 1 bis 10 bei 5 Prozent. 2017/18 waren es 5,7 Prozent.

Günter Klein, Leiter des LS, wies auf große regionale Schwankungen“ hin. „Die Inklusion wird im Land unterschiedlich umgesetzt“, erklärte er. So variiere die Inklusionsquote zwischen 2 Prozent im Stadtkreis Baden-Baden und 28 Prozent im Alb-Donau-Kreis. Eine Erklärung für den hohen Anteil dort könne in dessen Teilnahme an einem entsprechenden Schulversuch liegen.

Ebenfalls große Unterschiede liegen in den Schularten, an denen inklusiv unterrichtet wird. In der Sekundarstufe I besuchen 15 Prozent der entsprechenden Schüler eine Werkreal- oder Hauptschule und 30 Prozent eine Gemeinschaftsschule. Dagegen gingen nur fünf Prozent dieser Schüler auf eine Realschule, nur ein Prozent auf ein Gymnasium.

Ein großes Problem besteht im Mangel an Lehrkräften. Zuletzt konnten laut Kultusministerium 115 Stellen, rund ein Drittel aller Posten in dem Bereich, nicht mit ausgebildeten Sonderpädagogen besetzt werden.