Immer mehr Christen in Baden-Württemberg wenden sich von der Kirche ab. Die Zahl der Austritte hat im vergangenen Jahr in den katholischen Bistümern Rottenburg-Stuttgart und Freiburg erneut deutlich zugenommen, wie die Deutsche Bischofskonferenz am Freitag in Bonn mitteilte. Mehr als 44 000 Katholiken traten demnach aus der Kirche aus. Rund 36 500 Kirchenmitglieder starben, während fast 25 000 getauft wurden und 742 wieder in die Kirche zurückkehrten.

Im Jahr zuvor hatten die beiden Bistümer rund 35 000 Austritte hinnehmen müssen. Ende 2019 gehörten noch etwa 3,58 Millionen Menschen im Land der katholischen Kirche an (2018: 3,64 Millionen).

Aus den beiden evangelischen Landeskirchen im Südwesten traten mehr als 37 800 Menschen aus, davon 24 100 in Württemberg und 13 700 in Baden. „Dies ist die höchste Zahl an Austritten bisher“, teilte die württembergische Landeskirche für ihren Bereich mit. Sie hatte Ende vergangenen Jahres rund 1,96 Millionen Mitglieder (2018: 1,99 Millionen). In Baden gibt es noch rund 1,12 Millionen Protestanten (2018: 1,14 Millionen).