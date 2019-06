Die Anzahl der Haushalte in Baden-Württemberg wird in den kommenden Jahren weiter steigen. Bis zum Jahr 2045 um annähernd 300 000 auf knapp 5,6 Millionen Haushalte, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Im Jahr 2017 waren es fast 5,3 Millionen Privathaushalte. Vor allem die Single- und Zwei-Personen-Haushalte werden der Prognose der Statistiker weiter stark zunehmen.

Hintergrund für den Trend ist die alternde Gesellschaft. Derzeit leben laut Mitteilung über 90 Prozent der 65-jährigen und älteren Menschen in Ein- oder Zweipersonenhaushalten. Die Personenzahl in dieser Altersgruppe könnte bis zum Jahr 2050 um knapp die Hälfte ansteigen. Die übrige Bevölkerung, die im Schnitt in größeren Haushalten lebt, wird der Prognose zufolge hingegen um rund ein Zehntel zurückgehen.

