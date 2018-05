Interview Hundetrainer: „Es gilt das Prinzip Finger weg“

Ulm / Melissa Seitz

Vorfälle mit aggressiven Hunden werden heiß debattiert. Experte Martin Döhler über artgerechten Umgang und typische Fehler.

Sie hatte keine Chance, die Bisswunden waren zu tief: Im Mai 2017 starb eine 72-jährige Frau nach der Attacke eines Kangal in Stetten am kalten Markt. Heute beginnt in Sigmaringen der Prozess gegen die Hundehalterin. Sie muss sich wegen fahrlässiger Tötung veranworten, weil sie das Tier nicht artgerecht gehalten habe. Auch der Fall „Chico“ in Hannover, sowie eine Rottweiler-Attacke in München lösten zuletzt Debatten aus. Wir sprachen mit dem Ulmer Hundetrainer Martin Döhler.

Kann jeder Hund ein solches Verhalten an den Tag legen wie der Kangal in Stetten am kalten Markt?

Martin Döhler: Der Kangal ist ein Herdenschutzhund und zählt zu einer Hunderasse, die ihr Territorium verteidigt. Wenn der Kangal in Deutschland als Familienhund gehalten wird, sollte ihm auf keinen Fall die Aufgabe übertragen werden, das Grundstück zu schützen. Generell gilt: Sofern ein Hund artgerecht gehalten wird, er gesund ist und auch weiß, welche Position er in der Familie hat, kann ein Übergriff eigentlich ausgeschlossen werden.

Wie sieht eine artgerechte Haltung denn aus?

Es ist wichtig, dass der Hund Zeit mit seinen Menschen verbringt, und er körperlich und geistig ausgelastet ist. Es sollte zwei bis drei Spaziergänge am Tag geben, bei denen die Grundsignale, Futtersuchspiele oder das Apportieren von Gegenständen geübt werden kann. Sicherlich benötigen Hunderassen wie Mops oder Chihuahua weniger körperliche Auslastung als zum Beispiel ein Dobermann. Trotzdem sollte bei allen Rassen Wert auf Erziehung und geistige Beschäftigung gelegt werden.

Und was geht in der Hundehaltung gar nicht?

Man sollte seinen Hund auf keinen Fall lange alleine lassen oder ihn in einer Box oder einem Zwinger ohne jegliche Beschäftigung isolieren. Aber auch ein extremes Vermenschlichen schadet den Hunden und führt teilweise auch zu wirklich problematischen Verhaltensweisen der Tiere.

Was muss ein Hundehalter tun, damit sein Tier ihm gehorcht?

Der Besuch einer Hundeschule ist empfehlenswert. Hier werden Grundsignale trainiert und auch das Handling des Hundes geübt. Sollte es zuhause Probleme geben, bieten Schulen auch Hausbesuche oder Einzeltraining an.

Wie erkennt man einen „gefährlichen Hund“?

Ein fixierender Blick, Knurren oder Zähnefletschen sowie eine steife Körperhaltung sind ernstzunehmende Drohsignale. Bevor man sich einem Hund nähert, sollte immer mit dem Halter gesprochen werden. Ansonsten gilt das Prinzip Finger weg. Das gilt vor allem auch für Kinder.

Viele Hundehalter sagen nach den jüngsten Vorfällen: „Mein Hund würde so etwas nie machen.“ Kann man das so pauschal sagen?

Sicherlich ist es nicht möglich, pauschal Garantie dafür zu geben. Dennoch können Halter ihre eigenen Hunde gut einschätzen. In speziellen Situationen, zum Beispiel wenn ein Hund sich bedroht fühlt, kann auch ein lieber Hund zur Abwehr mal schnappen.

Wie sollte man sich dann verhalten?

Es ist wichtig, den eigenen Hund als Halter vor schwierigen Situationen zu bewahren – zum Beispiel, indem man sich schützend vor ihn stellt und ihm dadurch signalisiert: „Ich mach das schon“. Doch hier fehlt vielen Menschen oft die Fähigkeit, die Körpersprache und Kommunikation ihrer Vierbeiner richtig zu deuten. Als großen Klassiker gibt es das Wedeln mit der Rute: Das wird oft als Freude interpretiert, signalisiert aber nur eine allgemeine Erregung des Hundes und kann deswegen auch zum Drohverhalten gehören.