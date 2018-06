Stuttgart Hunderte Stellen für Sprachförderung zugewanderter Schüler

Stuttgart / DPA

Das Kultusministerium will junge Migranten nach dem Übergang von Vorbereitungsklassen in die Regelklassen weiter fördern. Zwar leisteten die Schulen bereits seit vielen Jahren herausragende Integrationsarbeit, sagte Ressortchefin Susanne Eisenmann (CDU) auf dpa-Anfrage in Stuttgart. „Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen jedoch, dass die Sprachförderung nicht immer ausreicht oder dass die Konzepte auf die teilweise sehr unterschiedlichen Bedürfnisse nicht immer optimal zugeschnitten sind.“

Dem Kultusministerium stehen seit 2016 insgesamt 1165 Stellen zusätzlich für den Unterricht zugewanderter Kinder und Jugendlicher zur Verfügung. Diese Stellen sind im Blick auf weniger Zuzug von Migranten mit „kw“-Vermerken - also „künftig wegfallend“ - versehen. 565 Stellen dieser sollten zum 1. August 2018 gestrichen werden. Nun aber werden sie nach Angaben des Ministeriums verlängert. Das Finanzministerium habe grünes Licht dafür gegeben.

Die Stellen sollen nicht nur in Hilfen für junge Zuwanderer in Regelklassen fließen, sondern auch mehr Spielräume in den von sehr unterschiedlichen Sprachniveaus geprägten Vorbereitungsklassen emröglichen. Dadurch seien etwa vorübergehende Klassenteilungen möglich.

