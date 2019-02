Stuttgart Hunderte Schüler demonstrieren in Stuttgart für Klimaschutz

Stuttgart / DPA

Schüler aus Baden-Württemberg haben am Freitag in Stuttgart für mehr Klimaschutz demonstriert. Rund 600 Demonstranten versammelten sich auf dem Stuttgarter Marktplatz. Die Aktion war Teil der Bewegung „Fridays for Future“, die sich vor allem über das Internet organisiert. „Viele leben so, als hätten wir einen zweiten Planeten - in Sachen Klimawandel wird viel zu wenig gemacht“, sagte Anna-Lena Kohler, eine der jungen Demonstranten. Die 16-jährige Schülerin war mit Freunden aus Riedlingen angereist. Man wolle so lange demonstrieren, bis die Politik handle, sagten die Veranstalter in Stuttgart. Die ursprüngliche Ideengeberin der Proteste ist die schwedische Schülerin Greta Thunberg. Die Aktivistin demonstriert nach eigenen Angaben seit Monaten immer freitags gegen den Klimawandel.