Knapp sechs Wochen nach einem brutalen Angriff auf ihn wird Hockenheims Oberbürgermeister Dieter Gummer heute mit einer Feier in der Stadthalle in den Ruhestand verabschiedet. Der SPD-Politiker war am 15. Juli im Hof seines Hauses im rheinland-pfälzischen Böhl-Iggelheim von einem Unbekannten niedergeschlagen und schwer verletzt worden. Der 67-Jährige hatte eine Gehirnblutung, einen Kieferbruch und Prellungen erlitten. Das Motiv der Tat ist unklar.

Anfang September folgt ihm Marcus Zeitler im Amt als Verwaltungschef der Stadt im Rhein-Neckar-Kreis mit rund 22 000 Einwohnern. Der CDU-Kandidat hatte bei der Wahl im Juli mehr als 56 Prozent der Stimmen erhalten. Zeitler ist bisher Bürgermeister in Schönau (Rhein-Neckar-Kreis).

Einladung der Stadt zur Verabschiedung