Mit dem Ende der Semesterferien starten die Hochschulen im Land am Montag mit dem digitalen Lehrbetrieb. Wegen des Coronavirus werde das Sommersemester anders organisiert als sonst, sagten Sprecher der Hochschulen. Gelehrt und studiert werde rein digital. Persönliche Kontakte in den Hochschulen und damit das Infektionsrisiko sollten so verringert werden. In den Hochschulen sei hierfür Technik eingerichtet worden.

Dazu zählen Ministudios, in denen Dozenten ihre Vorträge filmen und zu den Studenten daheim übertragen könnten. In den Vorbereitungen habe sich diese Studienform bewährt, sagte ein Sprecher der Universität Freiburg. Weitere Studios seien in Planung.

Ursprünglich sollte das Sommersemester an den Hochschulen im Land bereits Mitte März beginnen. Wegen der Corona-Krise war der Semesterstart aber auf diesen Montag verschoben worden.

Albert-Ludwigs-Universität

Infos der Uni Freiburg zu Ministudios

Uni Freiburg zu digitalem Lernen

Uni Freiburg zum Semesterstart

Hochschule für Technik Stuttgart

Hochschule zum Coronavirus

Wissenschaftsministerium zu Hochschulen

Wissenschaftsministerium zum Coronavirus