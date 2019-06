Ein herrenloser Koffer in der Nähe der Garderobe hat am Donnerstag kurzzeitig im baden-württembergischen Landtag für Aufregung gesorgt. Das Gebäude wurde geräumt, wie ein Polizeisprecher in Stuttgart mitteilte. Ein Sprengstoffspezialist untersuchte den Rollkoffer. Der Inhalt war harmlos: In ihm befanden sich Kleidungsstücke. Während der rund 40 Minuten dauernden Polizeiaktion mussten sich rund 50 Landtagsbeschäftigte außerhalb des Gebäudes aufhalten, wie eine Parlamentssprecherin weiter sagte.