Trotz erheblicher Kritik der Opposition sieht sich Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) nicht in der Verantwortung für die chaotischen Zustände im Schienennahverkehr. „Ich lasse mir nicht alle Probleme, die in diesem System vorhanden sind, in die Schuhe schieben“, sagte Hermann am Donnerstag im Landtag. Der Minister führte aktuelle Zugausfälle und Verspätungen wie etwa auf der Filstalbahn zwischen Stuttgart und Ulm auf Lieferschwierigkeiten der Zughersteller und Managementprobleme der Betreiber zurück. Auch die sanierungsbedürftige Bahn-Infrastruktur sei Schuld.