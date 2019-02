Sicherheit Heidelberg will Video-Überwachung

Heidelberg will Video-Überwachung

Heidelberg / Wolfgang Risch

Die Zahlen sind beunruhigend: Um das 185-fache überstieg die Kriminalitätsrate, etwa beim Drogenhandel, auf dem Willy-Brandt-Platz vor dem Heidelberger Hauptbahnhof im vergangenen Jahr jene der umliegenden Stadtteile. Deshalb will die Stadt dem Mannheimer Vorbild folgen und dort sowie am zentralen Bismarckplatz Videokameras installieren.

Der Gemeinderat hat jüngst das Geld für die Anschaffung und Installation von 17 Kameras bewilligt. Gut 350 000 Euro kosten die Geräte, für Wartung und Lizenzgebühren werden etwa 75 000 Euro im Jahr veranschlagt. Die Technik für die Heidelberger Anlagen wird sich im Mannheimer Polizeipräsidium befinden.

„Bei den beiden Plätzen handelt es sich um die am meisten frequentierten Umsteigepunkte im Öffentlichen Personennahverkehr in Heidelberg“, sagt Bürgermeister Wolfgang Erichson. Da die Menschen diese Plätze also nutzen müssten, mache dies sie „leider auch zu Kriminalitätsschwerpunkten“.

Zunächst startet Heidelberg mit konventioneller Videoüberwachung. Erst wenn sich die so genannte intelligente Technik, die in Mannheim aufgebaut wird, bewährt habe, wolle die Nachbarstadt nachziehen. „Intelligent“ heißt, dass das System im Endausbau etwa gelernt hat zu unterscheiden, ob die Freundin dem Freund um den Hals fällt oder sich zwei Personen prügeln.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagte beim Start in Mannheim Anfang Dezember, das europaweit einzigartige System „macht die Bekämpfung der Straßenkriminalität effizienter und wird den Menschen ein Mehr an Sicherheit bringen“. Davon ist auch Bürgermeister Erichson überzeugt.

Bis dahin wird es aber noch einige Zeit dauern. Die Installation der vom Fraunhofer Institut in Karlsruhe entwickelten Software dauert, „das System läuft noch nicht hundertprozentig“, sagt Norbert Schätzle, Sprecher des Mannheimer Polizeipräsidiums. Es würden noch Monate vergehen, bis der Endausbau in Mannheim erreicht sei. Dann will Heidelberg nachziehen.

Nach 72 Stunden gelöscht

„Das moderne System wird der Polizei künftig mit geringerem Personalaufwand ermöglichen, den Bismarckplatz und den Willy-Brandt-Platz jederzeit im Blick zu haben“, sagt der Leiter des Heidelberger Ordnungsamtes, Bernd Köster. Die Beamten sitzen im Lagezentrum im Mannheimer Polizeipräsidium vor den Bildschirmen, die Alarm schlagen, und reagieren, wenn sich Verdächtiges ereignet. Die Aufnahmen werden nach 72 Stunden durch Überschreiben gelöscht.