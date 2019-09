Dieter Gummer (SPD), Oberbürgermeister von Hockenheim, aufgenommen während einer Feier in der Stadthalle, bei der er in den Ruhestand verabschiedet wird. Der Politiker war am 15. Juli im Hof seines Hauses im rheinland-pfälzischen Böhl-Iggelheim von einem Unbekannten niedergeschlagen und schwer verletzt worden. © Foto: Uli Deck/dpa