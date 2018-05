Land am Rand Häppchen aus dem Schwarzwald

Bühl / Petra Walheim

Häppchen? Das klingt irgendwie altbacken. Nein, heute werden die kleinen leckeren Appetit-Anreger, die gern bei Empfängen, Partys oder anderen gesellschaftlichen Events gereicht werden, Tapas genannt. Ein Wort aus dem Spanischen für Deckel oder Abdeckung. Allerdings trifft es das nicht ganz. Denn heute gibt es Tapas in allen Formen, aus allem, was man sich nur denken kann – und oft ohne Deckel.

Die Hobbyköche Verena Scheidel und Manuel Wassmer aus Bühl in der Ortenau sind dabei, die Häppchen-Kreationen auf die Spitze zu treiben. Sie entwerfen Hausmacher Wurstpralinen, pikante Schwarzwälder Kirschtorten, Bratwurst-Guzele und Schweinsbauchröschen. Die Röschen sind auf kleine Stöckchen gespießt, die offenbar frisch im Wald gesammelt wurden.

Spanisch ist daran wirklich nur der Name, denn die zwei Schwarzwälder legen Wert darauf, die Tapas nach Schwarzwälder Art und mit heimischen Zutaten zu basteln. Um die Welt daran teilhaben zu lassen, haben sie bereits drei Bücher herausgebracht. Mit ihrem aktuellen Kochbuch „Schwarzwälder Tapas 2“ könnten sie am morgigen Sonntag, in Yantai in China den „Oscar der Kochbuchliteratur“ für Deutschland holen. Beim „23. Gourmand World Cookbook Award“ ist das Werk als „Bestes Kochbuch der Welt in allen Kategorien“ nominiert. Sie könnten es schaffen. Die Bilder im Buch lassen jedem das Wasser im Mund zusammenlaufen, egal ob die Teile Häppchen oder Tapas heißen. Sie sehen einfach nur lecker aus.