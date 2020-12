Grünen-Bundeschef Robert Habeck hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann als Stabilitätsanker in der Corona-Krise gelobt. „In Zeiten, wo die Menschen nach Halt und Sicherheit suchen, da hat Baden-Württemberg einen Ministerpräsidenten, der Halt gibt“, sagte Habeck in einer Videobotschaft zum Landesparteitag in Reutlingen, der größtenteils digital stattfindet.

Kretschmann handele verantwortungsbewusst, suche nach Kompromissen und liefere damit die „Grünpause“ für den Bund, wo die Grünen ebenfalls wieder regieren wollten. Habeck sagte mit Blick auf die beiden Koalitionen im Land: „Ob mit Grün-Rot oder Grün-Schwarz, Grün wirkt.“ Die Landes-Grünen wollen beim Parteitag Kretschmann erneut zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 14. März küren. Die etwa 200 Delegierten sind per Internet zugeschaltet.