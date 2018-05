Zulagen-Affäre Gutachten: Land kann Gelder nicht zurückfordern

Ludwigsburg/Stuttgart / Axel Habermehl

Das Land hat in der „Zulagen-Affäre“ an der Verwaltungshochschule Ludwigsburg derzeit kaum Chancen, die offensichtlich rechtswidrig gewährten Zahlungen an mehrere Professoren zurückzufordern – oder wenigstens für die Zukunft zu stoppen. Das geht aus einem juristischen Gutachten hervor, das ein Rechtsanwalt im Auftrag der Hochschule verfasst hat. Das Papier, das Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) dem in der Sache tätigen Untersuchungsausschuss des Landtags nicht aushändigen will, liegt dieser Zeitung vor.

Das Gutachten datiert vom Juni 2017. Der Autor, ein Karlsruher Fachanwalt für Verwaltungsrecht, argumentiert, die Hochschule habe bereits 2013 überprüft, ob sie die Gewährung der Zulagen zurücknehmen könne. Die damalige Rektorin kam zum Ergebnis, dies sei nicht möglich und entschied, von einer Rücknahme abzusehen. Sie gewährte den Professoren „Vertrauensschutz“.

Da inzwischen kaum neue Erkenntnisse vorlägen, rät der Gutachter von einer neuen Entscheidung auf Grundlage derselben Tatsachen ab: „Zusammenfassend ist somit festzustellen, dass nach Auffassung des Unterzeichners erhebliche Zweifel bestehen, ob hinreichend neue Tatsachen vorliegen, die die Möglichkeit einer erneuten Rücknahmeentscheidung eröffnen“, schreibt er und folgert: „Insofern sollte überlegt werden, ob zum jetzigen Zeitpunkt eine erneute Rücknahmeentscheidung zurückgestellt und der weitere Verlauf des Strafverfahrens abgewartet wird.“

Die „Zulagen-Affäre“ beschäftigt seit Jahren Politik und Justiz. Ein Landtags-Untersuchungsausschuss durchleuchtet die Angelegenheit, die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat schon 2017 Anklage wegen gemeinschaftlicher Untreue sowie Beihilfe erhoben.

Der Anfang der Affäre liegt im Jahr 2011. Ein früherer Rektor der Hochschule gewährte damals 13 Professorinnen und Professoren im Zuge eines Besoldungswechsels sogenannte Berufungsleistungsbezüge in Höhe von monatlich zwischen 1250 und 1570 Euro. Dabei hatten zuvor weder entsprechend nötige Berufungs- noch Bleibeverhandlungen stattgefunden. „Die Gewährung dieser Berufungsleistungsbezüge wird durchweg zumindest als rechtswidrig eingestuft“, so das Gutachten.

Im Jahr darauf deckte die Nachfolgerin des inzwischen in den Ruhestand getretenen Rektors die Sache auf und leitete in allen Einzelfällen Überprüfungen ein. Ergebnis: Die Gewährung sei zwar rechtswidrig gewesen, das aber sei für die Professoren nicht offensichtlich gewesen. Die Rückforderung der Zulagen scheide sowohl für die Vergangenheit als auch für die Zukunft aus.

Der heute im Amt befindliche Rektor wurde 2016 vom Wissenschaftsministerium aufgefordert, die Rücknahme erneut zu prüfen, da die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen neue Erkenntnisse ergeben hätten. Daher gab er das Karlsruher Gutachten in Auftrag. Der Rechtsanwalt prüfte die Angelegenheit erneut.

Den größten Teil des Gutachtens umfasst entsprechend das Kapitel „Neue Tatsachen im vorliegenden Fall?“ Der Gutachter analysiert die Abläufe für jeden einzelnen Professor. Besonderes Gewicht legt er auf die Tatsache, dass die Hochschullehrer seinerzeit ihr Vorgehen intensiv absprachen und koordinierten. Er folgert: „Die Professoren haben sich zwar untereinander abgestimmt. Der Umfang der Abstimmung könnte aber letztlich zu ,unbedeutend‘ sein, um daraus Folgerungen für die Rücknahmeentscheidung zu ziehen.“

Die besten Chancen auf eine Rücknahme sieht das Gutachten bei einem Professor, der dem Rektorat ein gefälschtes Schreiben vorlegte, offenbar um seine Position zu verbessern. Der Gutachter schreibt in diesem Zusammenhang von „krimineller Energie“, äußert aber trotzdem „Zweifel, ob die neue Tatsache geeignet ist, eine erneute Rücknahmeentscheidung (zu seinen Lasten) zu treffen. Unabhängig davon dürfte die Einleitung eines Disziplinarverfahrens angezeigt sein.“

Öffentlich geworden war die Existenz des Karlsruher Gutachtens durch die Zeugenaussage des Auftraggebers und aktuellen Rektors der Ludwigsburger Hochschule im Untersuchungsausschuss. Der Rektor sagte den Abgeordneten zu, ihnen das Papier zu schicken. Das verhinderte jedoch Wissenschaftsministerin Bauer. Sie erklärte ihr Veto mit dem Argument, das Gutachten berühre aktuelles Regierungshandeln. Auch laufende Strafverfahren stellten ein Hindernis dar. „Das Gutachten ist relevant für Entscheidungen, die noch zu treffen sind“, sagte Bauer. Deshalb könne das Gutachten nicht Gegenstand des Untersuchungsausschusses werden, der nur abgeschlossenes Verwaltungshandeln prüfen könne.