Hagenow/Pfullendorf Grundausbildung umgestellt: Rekruten müssen fitter werden

Hagenow/Pfullendorf / DPA

Die Bundeswehr will Soldaten durch eine neue Grundausbildung körperlich belastbarer machen. „Immer häufiger erfüllen Rekruten die körperlichen Anforderungen, die der Dienst an sie stellt, nicht oder nur unzureichend“, teilte die Bundeswehr am Mittwoch bei der Vorstellung eines Pilotprojektes in Hagenow in Mecklenburg-Vorpommern mit. Mit einer Erhöhung des Sportanteils um fast 60 Prozent werde der Schwerpunkt nun auf die Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit gelegt.

Im Januar war ein Rekrut bei einem Geländelauf in Pfullendorf (Landkreis Sigmaringen) bewusstlos zusammengebrochen, mehrere weitere Rekruten mussten das Training abbrechen. Nach dem Tod eines Offiziersanwärters bei einem Marsch im niedersächsischen Munster im Juli 2017 hatte die Bundeswehr eine Überprüfung der Ausbildung der Soldaten angekündigt.