Freiburg Grünen-Politiker Dieter Salomon widmet sich dem Privatleben

Freiburg / DPA

Nach seiner Abwahl als Oberbürgermeister in Freiburg nimmt der Grünen-Politiker Dieter Salomon (57) eine Auszeit. Er ziehe sich nach 26 Jahren als Berufspolitiker nun erst einmal ins Privatleben zurück, sagte er der Deutschen Presse-Agentur: „Ich werde abwarten, was die Zukunft bringt“. Konkrete Pläne habe er noch nicht. Auch mit möglichen Posten in Politik, Partei oder Wirtschaft habe er sich bislang noch nicht näher befasst. Salomon, erster grüner Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt, hatte am Samstag seinen letzten Arbeitstag. Anfang Mai war er abgewählt worden. Nachfolger Martin Horn (33, parteilos) startet in Freiburg diesen Montag.

