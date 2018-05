Jugendstrafrecht Grüne Kritik an Initiative des Justizministers

Grüne Kritik an Initiative des Justizministers

Stuttgart / Roland Muschel

Dem grünen Koalitionspartner stößt die Initiative von Justizminister Guido Wolf (CDU) zur eingeschränkten Anwendung des Jugendstrafrechts sauer auf. „Für eine Veränderung gibt es keinen Anlass“, sagte Grünen-Justizexperte Jürgen Filius.

Wolf und sein bayerischer Amtskollege Winfried Bausback (CSU) wollen erreichen, dass das mildere Jugendstrafrecht nur in Ausnahmefällen für Heranwachsende von 18 bis 21 Jahren angewendet wird. Einen entsprechenden Beschlussvorschlag bringen sie bei der Justizministerkonferenz am 6. und 7. Juni ein. Derzeit werden bundesweit nur 40 Prozent der Straftaten von Heranwachsenden nach dem Erwachsenenstrafrecht sanktioniert. Maßnahmen zur Resozialisierung im Jugendvollzug seien wirkungsvoller als eine Verwahrung im Gefängnis, so Filius.