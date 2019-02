„Pro Biene“ Baden-Württemberg Beifall für Volksbegehren von Grünen-Landeschefin Sandra Detzer

Stuttgart / Alfred Wiedemann

Kommt ein Bienen-Volksbegehren in Baden-Württemberg? Von den Südwest-Grünen gibt es Beifall für die Initiative.

Das Bienen-Volksbegehren für besseren Artenschutz, das Stuttgarter Öko-Imker für Baden-Württemberg planen, kommt bei den Grünen im Land gut an: „Es ist gut, wenn sich Bürgerinnen und Bürger stark machen für biologische Vielfalt und Artenschutz“, sagte Sandra Detzer, die Landesvorsitzende der Grünen, der SÜDWEST PRESSE. „Rettet die Bienen“ könne auch in Baden-Württemberg dazu beitragen, „dieses wichtige Zukunftsthema in der Öffentlichkeit sichtbarer zu machen“, sagte sie.

Sie freue sich über das Lob der Initiative für die Aktivitäten der grün-geführten Landesregierung in Sachen Naturschutz. „Bei vielen Forderungen der Initiative sind wir auf einem sehr guten Weg“, so Detzer. „Gerade beim Öko-Landbau wollen wir noch besser werden: Das ist die zentrale Stellschraube für gesunde Ökosysteme. Wir brauchen mehr Öko-Landbau und wollen zeitnah erreichen, dass 30 Prozent der Ackerflächen ökologisch bewirtschaftet werden.“

Detzer: „Ministerium muss zügig liefern“

Baden-Württemberg entwickle gerade auch eine Strategie zur Pestizidreduktion, sagt die Grünen-Chefin. Besonders das Landwirtschaftsministerium müsse dabei „zügig liefern“, denn die Landwirtschaft spiele eine zentrale Rolle beim Erhalt der Artenvielfalt. „Viele Landwirte sind hier aufgeschlossen, diese Aufbruchsstimmung gilt es zu nutzen. Die Grünen stimmten mit der Initiative „Rettet die Bienen!“ auch darin überein, dass die Landesflächen, also dort, wo das Land die Pächter bestimmt, grundsätzlich ökologisch bewirtschaftet werden sollen, sagte Detzer.

Nach dem Bayern soll es auch in Baden-Württemberg ein Bienen-Volksbegehren geben. Initiator ist das kleine „proBiene – Institut für ökologische Bienenhaltung“ in Stuttgart. Derzeit werde mit einer Rechtsanwaltskanzlei der notwendige Gesetzestext ausgearbeitet, mit dem man dann ein Volksbegehren erreichen will, sagte David Gerstmeier vom Institut „proBiene“ für ökologische Bienenhaltung in Stuttgart. Der 28-jährige Imkermeister ist einer der Initiatoren der Bienen-Initiative in Baden-Württemberg.

Am 20. Mai startet die Unterschriftenaktion

Am 20. Mai soll dann der Start sein zum Sammeln der nötigen Unterschriften für ein Volksbegehren. „Das ist der Welttag der Biene“, so Gerstmeier.

Die Hauptforderungen des Volksbegehrens sind 50 Prozent Öko-Landbau bis zum Jahr 2035, die ökologische Bewirtschaftung von 100 Prozent der Staatsflächen, Halbierung der Pestizidmenge bis 2025 und Erweiterung des Biotopverbundes. Mit einer Erweiterung der Lebensräume für Bienen und andere Insekten und mehr Blühangebote sowie einer Reduzierung der Pestizide soll das Artensterben aufgehalten werden.

