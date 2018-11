Sicherheit Grüne fordern härteres Vorgehen gegen Intensivtäter

Stuttgart / Roland Muschel

Die Landtags-Grünen fordern ein konsequenteres Vorgehen von Polizei und Justiz gegenüber Intensivtätern, denen binnen eines Jahres mehrere Delikte zur Last gelegt werden. „Die Bearbeitung von Mehrfach- und Intensivstraftätern muss höchste Priorität haben“, heißt es in einem Zehn-Punkte-Papier, das die grüne Landtagsfraktion am Dienstag beschlossen hat. „Wichtig ist, dass alles unternommen wird, um einen Fall wie in Freiburg in Zukunft soweit es geht auszuschließen“, sagte Grünen-Innenexperte Uli Sckerl der SÜDWEST PRESSE.

Mit dem Papier reagiert Baden-Württembergs größere Regierungsfraktion auf eine Gruppenvergewaltigung in Freiburg Mitte Oktober. In Untersuchungshaft sitzen sieben Syrer und ein Deutscher. In dem Fall stehen die Behörden in der Kritik, da gegen den Hauptverdächtigen, einen Intensivtäter, zum Tatzeitpunkt ein nicht vollstreckter Haftbefehl vorlag. Heute muss sich Innenminister Thomas Strobl (CDU) dazu im Innenausschuss erklären.

Um Intensivtäter unabhängig von ihrer Nationalität schnell identifizieren, lokalisieren und dingfest machen zu können, verlangen die Grünen die Einrichtung regionaler Sonderstäbe „Intensivstraftäter“. Damit positionieren sie sich gegen Strobls Konzept, der seinen Sonderstab „Gefährliche Ausländer“ mit dem Fokus auf Abschiebungen regionalisieren will. Im Gegensatz zum Innenminister raten die Grünen auch von Gesetzesverschärfungen ab. Der Fall Freiburg eigne sich nicht „für hektisch in den Raum geworfene Scheinlösungen“, sagte Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz. Vielmehr gelte es, bestehende Instrumente konsequenter anzuwenden. Auch präventive Maßnahmen sollten verstärkt werden.

Zugleich fordert die Ökopartei den von Strobl abgelehnten „Spurwechsel“ für abgelehnte Asylbewerber in Arbeit. „Wir senden falsche Signale, wenn wir gut integrierte Menschen von der Werkbank wegholen und abschieben“, sagte der Grünen-Politiker Daniel Lede Abal.