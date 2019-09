Die grün-schwarze Landesregierung will Bauern beim Schutz gegen Folgen des Klimawandels finanziell unter die Arme greifen. Angesichts der zunehmenden Risiken etwa durch Starkregen behandelt das grün-schwarze Kabinett am Dienstag eine entsprechende Kabinettsvorlage, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach sollen Landwirte mit staatlichen Prämienzuschüssen für eine sogenannte Mehrgefahrenversicherung gegen Frost, Sturm und Starkregen unterstützt werden - mit insgesamt fünf Millionen Euro pro Jahr. Die Haushaltskommission hat die Hilfe für die Jahre 2020 und 2021 bereits freigegeben - der Landtag muss am Ende über den Haushalt entscheiden.

Nach der Kabinettssitzung will Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die Öffentlichkeit heute in Stuttgart gemeinsam mit Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) informieren.