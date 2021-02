Fünfeinhalb Wochen vor der Landtagswahl hat die grün-schwarze Koalition eine von der Opposition beantragte Debatte über die Corona-Krise zum Schulterschluss genutzt. „Wir sind eine Kampfgemeinschaft gegen diese Krise. Und wir stehen Schulter an Schulter“, sagte CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart am Dienstag im Landtag. „So viel Tatkraft wie in den vergangenen zwölf Monaten war noch nie in der Geschichte dieses Landes.“ Sein Grünen-Kollege Andreas Schwarz lobte ebenfalls die Zusammenarbeit mit der CDU. So habe Grün-Schwarz erst am Dienstag Hilfen für den Nahverkehr und für Eltern geschnürt. „Das ist verlässliche und gute Regierungsarbeit.“ Über die fünf vergangenen Jahre sagte er: „Wir haben das ganz gut hinbekommen.“ Beide hielten der SPD vor, das Land schlechtzureden.

Die SPD-Fraktion hatte eine aktuelle Debatte mit dem Titel „Mehr Tatkraft statt Wahlkampfgezänk in der Krise“ beantragt. Die Sozialdemokraten spielen damit auf den jüngsten Zwist zwischen der CDU-Spitzenkandidatin Eisenmann und Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) an. Die beiden hatten sich vergangene Woche über den Umgang mit Kitas und Grundschulen sowie die Teststrategie gestritten. SPD-Fraktionschef Andreas Stoch hielt der Koalition vor, in der Schulpolitik und beim Impfen versagt zu haben. Statt differenzierter Konzepte in der Corona-Krise gebe es in der Bildung eine „Kopf-durch-die-Wand-Politik à la Eisenmann“.

Und wenn Lucha nach der Kritik an langen Wartezeiten am Servicetelefon und an erfolglosen Terminvereinbarungen nun seine Strategie umstelle, sei das nur ein erster Schritt, der viel zu spät komme. Er verbat sich auch die Kritik von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), der Vorwürfe zur Impfpolitik zurückgewiesen und von „Schlaumeier-Debatten hinterher“ gesprochen hatte. Stoch sagte dazu: „Ich glaube, dieses Land braucht eher Schlaumeier als ignorantes Weghören.“ FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke stützte die SPD und hielt der Koalition vor, sie rede ihre Arbeit schön. Die Konflikte zwischen Eisenmann und Lucha seien alles andere als „Schulter an Schulter“. Rülke sagte: „Mich erinnert das eher an eine Tortenschlacht aus alten Dick-und-Doof-Filmen.“

