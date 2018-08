Migration Gretchenfrage Afghanistan-Abschiebungen: Alter Konflikt vor neuer Zuspitzung

Zuletzt sechs Personen aus dem Land

Bilanz Bei den beiden vergangenen Sammelabschiebungen aus Deutschland nach Afghanistan am 3. Juli und am 14. August wurden aus Baden-Württemberg jeweils drei Personen in ihr Heimatland zurückgeführt. Alle sechs waren laut Auskunft des Innenministeriums in Stuttgart Straftäter oder Personen, die sich geweigert haben, an der Klärung ihrer eigenen Identität mitzuwirken, sogenannte Identitätsverweigerer.