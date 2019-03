Die SWR-Intendantenwahl wird zum Duell: Neben Stefanie Schneider steht auch „Tagesschau“-Chef Gniffke zur Wahl.

Die Nachfolge von SWR-Intendant Peter Boudgoust wird in einem Duell entschieden. Neben SWR-Landessenderdirektorin Stefanie Schneider (57) soll auch der Chefredakteur von ARD-aktuell, Kai Gniffke (58), den Gremien zur Wahl stehen. Das haben nach Informationen der SÜDWEST PRESSE zwölf Mitglieder der hausinternen Arbeitsgruppe Intendantenwahl nach Sichtung der Bewerbungen in der vergangenen Woche entschieden. Es gab neben Schneider und Gniffke noch weitere interne und externe Bewerber.

Die 74 Rundfunkräte und 18 Verwaltungsräte aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sollen voraussichtlich am 24. Mai wählen. SWR-Intendant Peter Boudgoust, der die zweitgrößte ARD-Anstalt mit über 3600 Beschäftigten und einem Jahresetat von knapp 1,4 Milliarden Euro seit 2007 führt, scheidet auf eigenen Wunsch in diesem Sommer aus – drei Jahre vor Ablauf seiner Amtszeit.

Die möglichen Nachfolger

Stefanie Schneider, die im Sommer 2018 erneut für eine fünfjährige Amtszeit zur Chefin des Landessenders in Stuttgart gewählt worden war, hatte 1991 beim damaligen Südwestfunk (SWF) im Landesstudio Tübingen als Journalistin begonnen und später diverse Leitungsaufgaben bei SWR4 in Stuttgart übernommen.

SWR-„Stallgeruch“ hat aber auch Kai Gniffke, der zunächst in Mainz im dortigen SWF-Studio als Reporter gearbeitet hatte. Mit Gründung der Zweiländeranstalt SWR im Jahr 1998 war Gniffke zuständig für die Zulieferungen des SWR-Mainz an Tagesschau und Tagesthemen. 2003 übernahm Gniffke zunächst als Stellvertreter und seit 2006 als erster Chefredakteur die Verantwortung für ARD-aktuell. Diese zentrale Fernsehnachrichtenredaktion des Ersten Deutschen Fernsehens, zuständig für die prägenden Formate „Tagesschau“ und „Tagesthemen“, ist in Hamburg beim Norddeutschen Rundfunk angesiedelt.