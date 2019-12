Sarah lebt seit drei Monaten mit ihren Kindern in einem Frauenhaus irgendwo im Land. Sie hat am Bodensee gewohnt, wurde von ihrem Mann jahrelang verprügelt, gedemütigt, vergewaltigt. Als er ihr vor den drei Kindern ein Messer an den Hals hielt und drohte, sie abzustechen, reichte es ihr. Sie rief unter der Notruf-Nummer „Frauenhaus“ an, die jeden Tag in der Zeitung steht.

Die Frau am anderen Ende der Leitung hörte zu, fragte auch nach ihrer finanziellen Situation. „Nicht jede Frau kann in ein Frauenhaus“, sagt Gabriele Mahl. Sie ist Sozialpädagogin bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Konstanz, die dort ein Frauen- und Kinderschutzhaus betreibt. „Die Frauenhäuser finanzieren sich über das Arbeitslosengeld II“, sagt sie. Frauen mit regelmäßigem Einkommen oder Vermögen, Asylbewerberinnen oder Studentinnen könnten nicht so einfach aufgenommen werden.

Es fehlen 633 Plätze für betroffene Frauen und Kinder

Davon abgesehen, gibt es im Land viel zu wenig Plätze für Frauen in Not. Nach Auskunft des Sozialministeriums fehlen aktuell 633 Plätze. 42 vom Land geförderte Frauen- und Kinderschutzhäuser gibt es. Sie bieten 341 Plätze für Frauen und 411 Plätze für Kinder. Ein Ausbau ist geplant: Für 2020 sind dafür vier Millionen Euro, für 2021 acht Millionen Euro vorgesehen.

„Unser vorrangigstes Ziel ist es, die weißen Flecken im Land abzubauen“, schreibt das Ministerium. Noch immer gebe es neun Landkreise ohne Angebot. Damit hat Ute Klasen, ebenfalls Sozialpädagogin bei der AWO in Konstanz, ihre Erfahrungen gemacht. „Es gibt Landräte, die stellen sich hin und sagen, in ihren Landkreisen gebe es keine Männer, die ihre Frauen misshandeln. Deshalb bräuchten sie kein Frauenhaus.“ Als sie so einen Landrat gefragt habe, wie es dann komme, dass Frauen aus seinem Landkreis Hilfe in den Häusern anderer Landkreise suchten, sei sie des Saales verwiesen worden.

Helfer sehen Gesellschaft und Politik in der Verantwortung

Klasen und Mahl vermissen die Unterstützung der Opfer durch Gesellschaft und Politik. Es fehle an Geld, an Plätzen, an der konsequenten strafrechtlichen Verfolgung der Täter und an einer bundeseinheitlichen Finanzierung. „Im Sommer 2018 gab es über vier Monate lang in ganz Baden-Württemberg keinen freien Platz in einem Frauenhaus“, sagt Klasen. Sie hätten die Frauen in andere Länder schicken müssen.

Die Pädagoginnen kritisieren auch, dass die Männer meist ungestraft davonkommen. „87 Prozent aller Anzeigen von Frauen wegen häuslicher Gewalt fallen unter den Tisch“, sagt Mahl. Die Begründung sei das angeblich mangelnde öffentliche Interesse.

Dass mehr Plätze dringend nötig sind, zeigen die Zahlen: 2014 wurden nach der polizeilichen Kriminalstatistik in Baden-Württemberg 11 069 Menschen Opfer häuslicher Gewalt, davon waren 1883 männlich. 17 Frauen und ein Mann starben. 2018 waren 12 125 Menschen betroffen, darunter 2233 Männer. 27 Frauen und vier Männer überlebten die Angriffe nicht. Auch für 2019 zeichnen sich steigende Zahlen ab. Dabei ist die Dunkelziffer extrem hoch. „Es muss viel passieren, bis sich eine Frau dazu entschließt, ins Frauenhaus zu gehen“, sagt Klasen.

So war es auch bei Sarah. Jahrelang ertrug sie die Attacken ihres Mannes, bevor sie Hilfe suchte. In einem Frauenhaus weit weg vom Bodensee hat sie sich inzwischen ein wenig erholt. „Es ist schön zu sehen, wie die Frauen nach drei, vier Wochen aufblühen“, sagt Klasen. In den Beratungsgesprächen erfahren viele, dass sie ein Recht auf Geld, ein eigenständiges und gewaltfreies Leben, auf Schutz und Hilfe im Sinne der Istanbul-Konvention haben. „Sie fühlen sich zum ersten Mal ernst genommen.“

Ein Leben in der unfreiwilligen Wohngemeinschaft

In den Häusern leben die misshandelten Frauen wie in einer „Zwangs-WG“. Ein Haus in Konstanz hat zehn Zimmer, ein gemeinsames Bad und Toiletten, zwei Küchen. „Sie müssen da miteinander klar kommen.“ Die Häuser werden mit Videokameras überwacht. „Der Kontakt zur Polizei ist eng“, sagt Klasen. Es sei selten, dass ein Mann vor der Tür stehe und randaliere. „Sie warten ab, bis die Frauen eine eigene Wohnung haben.“

Sarah hat angefangen, für sich und ihre Kinder eine Wohnung zu suchen – bei der allgemeinen Wohnungsnot hat sie aber kaum Chancen. Im Frauenhaus können Opfer ein halbes Jahr bis maximal neun Monate bleiben. Nicht wenige kehren aus unterschiedlichsten Gründen zu ihren Männern zurück, wo die Misshandlungen von neuem beginnen. Die Sozialpädagoginnen sprechen von einer nicht enden wollende Gewaltspirale: „Oft werden Kinder, die in ihrer Familie Gewalt erfahren haben, selbst gewalttätig.“

Für Klasen ist die Opferhilfe vor allem eine gesellschaftliche Aufgabe. „Wir müssen uns entscheiden, ob wir in einer Gesellschaft leben wollen, in der häusliche Gewalt geduldet und selten bestraft wird.“ Wenn nicht, müsse gehandelt werden.