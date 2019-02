Stuttgart GEW fordert deutlich mehr Lehrerstellen im Südwesten

Stuttgart / DPA

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert einen massiven Aufbau von Lehrerstellen im Südwesten. Es gebe bis zum Jahr 2030 einen Bedarf von mindestens 6200 neuen Stellen an den weiterführenden Schulen und den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (früher: Sonderschulen). Dieser Aufbau sei allein schon wegen der steigenden Schülerzahlen nötig, sagte Landeschefin Doro Moritz am Mittwoch in Stuttgart. Wenn man noch berücksichtige, dass zum Beispiel die Ganztagsangebote an den Schulen besser werden sollten und die Vertretungsreserven aufgebaut werden müssten, seien in den kommenden Jahren sogar 10 500 neue Stellen nötig.

Moritz stützte sich auf eine von der GEW in Auftrag gegebene Studie des Essener Bildungswissenschaftler Klaus Klemm. Um die schwierige Lage wegen des Lehrermangels sofort zu entspannen, forderte Moritz unter anderem, dass die Reserve von Vertretungslehrern vor allem für Gymnasien aufgestockt wird. Zudem müssten Anreize geschaffen werden, damit mehr Lehrer als bisher bis zur Altersgrenze unterrichteten. Moritz sagte, die vorhandenen Ausbildungskapazitäten reichten nicht aus, um den Bedarf an Lehrern für die kommenden Jahre zu decken. Sie forderte, Bereiche mit einem besonders gravierenden Lehrermangel zu definieren und dort eine bessere Bezahlung zu ermöglichen.

Dem Kultusministerium warf Moritz vor, unzureichende Berechnungen und Bedarfsplanungen zu machen. Das Ressort gehe von einer sehr konservativen Entwicklung der Schülerzahlen aus. Sie habe in den jüngsten Gesprächen den Eindruck gewonnen, dass nicht einmal die anstehenden Pensionierungen angemessen berücksichtigt würden, kritisierte Moritz. „Und nie eingerechnet werden pädagogische Verbesserungen oder auch zusätzlicher Zeitbedarf für Lehrkräfte.“

Baden-Württemberg kämpft gegen einen Lehrermangel, der sich vor allem an Grundschulen im ländlichen Raum bemerkbar macht. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hatte die Probleme auf Planungsfehler aus der vergangenen Legislaturperiode zurückgeführt. Von 2011 bis 2016 hatte die SPD das Kultusressort inne. Insgesamt gibt es nach Angaben des Ministeriums an allen öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg derzeit mehr als 94 000 Lehrerstellen - darin sind allerdings auch die beruflichen Schulen und die Grundschulen eingerechnet.