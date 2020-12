Nach Einschätzung des baden-württembergischen Gesundheitsamts könnte die möglicherweise besonders ansteckende Variante des Coronavirus bereits hierzulande im Umlauf sein. „Wir haben bisher noch keine direkten Hinweise darauf, dass die Virusvariante bereits in Deutschland angekommen ist“, heißt es in einer Einschätzung des Leiters des Kompetenzzentrums Gesundheitsschutz im Landesgesundheitsamt, Stefan Brockmann, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. „Da jedoch nur ein Bruchteil der Virenisolate sequenziert wird, könnte es sein, dass diese Variante bereits seinen Weg auch nach Deutschland gefunden hat.“ Damit meint Brockmann die Analyse des kompletten Erbguts des Virus, die nur wenige Labore in Deutschland durchführen.

Die neue Virusvariante sei bereits seit September bekannt, heißt es weiter. Es gebe Hinweise aus den Niederlanden, Belgien, Italien, Dänemark und Australien. Bisher gebe es keine gesicherten Erkenntnis, dass die neue Virusvariante tatsächlich deutlich leichter übertragbar sei als die bisherigen Virusvarianten, schreibt Brockmann. Es lägen in Großbritannien aber einige Hinweise vor, die das vermuten ließen. Bisher gebe es auch keinerlei Hinweise darauf, dass Impfstoffe weniger wirksam seien gegen die Mutation.