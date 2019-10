Die grün-schwarze Landesregierung will Eckpunkte für das geplante eigene Gesetz zum Schutz der Artenvielfalt in Baden-Württemberg beschließen. Nach der Kabinettssitzung in Stuttgart beantworten Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), Agrarminister Peter Hauk (CDU) und Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) heute Fragen dazu.

Das geplante Gesetz ist eine Reaktion auf das ursprünglich geplante Volksbegehren „Rettet die Bienen“, gegen das vor allem Landwirte Sturm gelaufen waren. Der Regierungsentwurf soll inhaltliche Ziele des Volksbegehrens übernehmen, aber umstrittene Passagen - etwa zu Pestiziden - entschärfen. Die Bienenfreunde hatten erklärt, für ihr Volksbegehren vorerst keine Unterschriften mehr zu sammeln, sondern mit der Regierung gemeinsam an dem Entwurf arbeiten zu wollen.