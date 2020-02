Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat das von der Stadt Pforzheim ausgesprochene Verbot einer für diesen Sonntag geplanten rechtsextremen Fackel-Mahnwache aufgehoben. Eingriffe in das grundrechtliche geschützte Recht auf Versammlungsfreiheit kämen nur in Betracht, wenn die öffentliche Sicherheit unmittelbar gefährdet sei, teilte das Gericht am Samstag mit. Der Beschluss ist nicht rechtskräftig. Die Stadt kündigte Widerspruch beim Verwaltungsgerichtshof an.

Eine Gruppe aus dem extrem rechten Spektrum nutzt den Gedenktag der Bombardierung von Pforzheim (23. Februar) regelmäßig, um sich mit Fackeln zu versammeln. Die Stadt hatte die Versammlung am Freitag verboten. Nach dem mutmaßlich rassistischen Anschlag in Hanau sehe man eine veränderte Lage, teilte die Kommune mit.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) habe von einer sehr hohen Gefährdungslage und möglichen Nachahmungstätern gesprochen. „Vor dem Hintergrund dieser Gefährdungseinschätzung halte ich es für unvertretbar, dass sich am Sonntag Rechtsextreme in unserer Stadt versammeln“, hatte Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch mitgeteilt.

Laut Beschluss des Verwaltungsgerichts muss die Stadt in ihrer Gefahrenprognose konkrete und nachvollziehbare tatsächliche Anhaltspunkte für einen Eintritt der Gefahr zugrunde legen. An entsprechenden behördlichen Darlegungen fehle es jedoch praktisch vollständig.

Boch forderte gesetzliche Konsequenzen. „Es ist an der Zeit, das Versammlungsgesetz zu ändern, um Kommunen damit die Möglichkeit zu bieten, solche Versammlungen leichter zu verbieten.“

Ein 43-jähriger Deutscher hatte am Mittwoch im hessischen Hanau zehn Menschen und sich selbst erschossen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sprach am Freitag von einem rechtsterroristischen Terroranschlag.